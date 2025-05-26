Певица Дженнифер Лопес рассказала, что дети не увидят ее шоу на AMA 2025

Певица Дженнифер Лопес рассказала, почему дети не увидят ее шоу на AMA 2025. 55-летняя звезда будет ведущей мероприятия, но наследники пропустят его из-за учебы в школе. Об этом она сообщила в интервью журналу People.

Лопес вновь станет ведущей престижной музыкальной премии American Music Awards, которую она в последний раз вела 10 лет назад – в 2015 году. Однако ее 17-летние близнецы Эмма и Макс не смогут присутствовать на важном для матери мероприятии.

«У них школа, поэтому они не могут прийти. Иногда я забираю их из школы ради чего-то особенного», — поделилась певица.

Напомним, что во время подготовки к шоу Лопес напугала поклонников, когда опубликовала фото с синяком и царапинами на лице. Как позже выяснилось, во время энергичных репетиций певица упала и повредила нос, потребовалось наложение швов.

«Мы готовим очень динамичный номер, поэтому небольшие травмы неизбежны. К счастью, медики быстро оказали помощь», – объясняла исполнительница.

Для восстановления звезда обратилась к известному пластическому хирургу доктору Джейсону Даймонду. Через неделю интенсивного лечения с применением криотерапии Лопес полностью восстановилась.

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