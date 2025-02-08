«В какой-то момент я не хотела ничего»: Анджелина Джоли рассказала о борьбе с зависимостью

Анджелина Джоли откровенно рассказала о борьбе с пагубной зависимостью. В беседе с кинокритиком Леонардом Малтином на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре актриса призналась, что бросила курить благодаря съемкам. Об этом пишет Daily Mail.

Артистка не скрывала, что рано начала курить и в какой-то момент уже не представляла свою жизнь без сигарет и выкуривала по две пачки в день. Однако Анджелине Джоли удалось избавиться от вредной привычки благодаря работе. В 2001 году актрисе предложили сняться в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», где она должна была сыграть сильную героиню. Чтобы физически справиться с ролью, знаменитость решила отказаться от курения и заняться здоровьем.

«К тому моменту, честно признаться, я начала выкуривать по две пачки в день, и мне пришлось полностью изменить отношение к своему здоровью и образу жизни. Я обнаружила, что могу делать вещи, о которых и не подозревала», — заявила Анджелина Джоли.

По сюжету героиня актрисы владеет всеми видами рукопашного боя, стреляет из любых видов оружия и способна выжить в самых экстремальных условиях. Чтобы соответствовать Ларе Крофт, Анджелина Джоли усердно тренировалась.

«В течение нескольких месяцев не было ничего, кроме нескольких тренировок в день: утром, днем и ночью. И в какой-то момент я не хотела ничего, кроме хорошей еды, воды и сна», — поделилась артистка.

В результате Анджелина Джоли стала регулярно ходить на тренировки и осознала, что именно это было нужно ее телу. По словам знаменитости, после окончания съемок она больше не возвращалась к сигаретам.

«Я больше никогда этого не делала, ну разве что только несколько раз», — призналась актриса.

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