«Очень сосредоточен»: Бен Аффлек принял решение отложить развод с Дженнифер Лопес

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек до сих пор никак не комментируют распространившиеся в СМИ слухи о своем разводе. Однако в Сети появляются все новые подробности их разрыва. Так, на данный момент бракоразводный процесс поставлен на паузу, поскольку Бен Аффлек сосредоточен на поступлении своей дочери в вуз. Об этом инсайдер рассказал People.

Недавно 18-летняя дочь Бена Аффлека Вайолет окончила школу и выбрала для дальнейшего обучения Йельский университет, который находится в Нью-Хейвене штата Коннектикут. Сейчас девушка готовится к переезду, а актер отложил свои личные дела, в том числе и развод с Дженнифер Лопес, чтобы помочь дочери.

«Бен очень сосредоточен на том, чтобы подготовить Вайолет к переезду. Это, конечно, огромное событие для всей семьи. Все они были очень взволнованы последние несколько недель», — рассказал собеседник издания.

Несмотря на то, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в последнее время не появляются вместе на публике и проводят время по отдельности, включая вторую годовщину свадьбы, они были замечены вместе в конце мая по случаю окончания школы Вайолет.

Напомним, певица и актер состоят в браке с 2022 года. В мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. По информации источников, на данный момент документы для бракоразводного процесса уже готовы, но юридически он пока не запущен.

Ранее сообщалось о том, что дочь Бена Аффлека Вайолет пытается сохранить его брак с Дженнифер Лопес.