В Германии музыканта Рода Стюарта освистали на концерте за портрет Зеленского

Знаменитого британского рок-музыканта Рода Стюарта освистали на концерте в немецком Лейпциге. 79-летний артист вышел на сцену в костюме желто-синего цвета и несколько раз выкрикнул оскорбления в сторону президента России, сообщает Telegram-канал Bild.

В этот же момент на большом экране появился портрет украинского лидера Владимира Зеленского. Таким образом Стюарт решил продемонстрировать солидарность с Украиной и не рассчитывал, что эффект от его перформанса окажется другим.

Среди присутствовавших в зале 12 тысяч зрителей поклонники Зеленского оказались в меньшинстве. Публика начала освистывать музыканта, выражая свое негодование.

При этом газета Bild утверждает, что с этим же номером Стюард выступил в Берлине на следующий день. Публика встретила его номер равнодушно.

Ранее актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла роль Валюхи в сериале «Сваты», рассказала о работе с Зеленским. Она сравнила его с Наполеоном и заявила, что президент Украины обделен актерскими данными.