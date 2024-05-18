«В этом нет ничего необычного»: раскрыты новые подробности операции Кейт Миддлтон

Стало известно, кто провел Кейт Миддлтон операцию на брюшной полости в январе 2024 года. Специально для принцессы Уэльской в Лондон прилетела команда врачей из Рима. Эта же бригада оперировала Папу Франциска, пишет Hindustan Times со ссылкой на итальянское издание Gente.

В середине января Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, в результате которой у нее обнаружили онкологию. Несмотря на то, что детали хирургического вмешательства не разглашаются, утверждается, что для оперирования принцессы Уэльской в Лондон прибыла бригада врачей из римской клиники Gemelli. Это один из лучших медицинских центров в Италии. Известно, что в клинике Gemelli проходили лечение многие знаменитости, например, Папа Франциск.

Обычно британская королевская семья в случае необходимости полагается на собственный штат медицинских экспертов, однако в случае с Кейт Миддлтон могла понадобиться помощь со стороны зарубежных врачей.

По словам одного из пациентов Gemelli, представители королевской семьи вполне могли обратиться за помощью к медикам из Италии.

«В таком исключительном случае, как случай Кейт, в этом нет ничего необычного», — отметил он в беседе с Bild.

Напомним, 17 мая представители британской королевской семьи выступили с официальным заявлением, которое обеспокоило поклонников Кейт Миддлтон. Как сообщили в Букингемском дворце, король Великобритании Карл III совершит поездку во Францию вместе со своей супругой, королевой Великобритании Камиллой, и старшим сыном, принцем Уильямом. Однако, как ожидается, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не составит компанию членам королевской семьи, что заставило британцев и поклонников жены принца Уильяма волноваться о ее здоровье.

Ранее сообщалось о том, что эксперт Кэмерон Уокер, следящий за представителями монархии Великобритании, предположил, когда Кейт Миддлтон вновь вернется к королевским обязанностям и начнет появляться на публике.