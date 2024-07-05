В деле о смерти Мэттью Перри появилась вторая «звездная» фигурантка

В расследовании смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри появилась вторая «звездная» фигурантка, сообщает In Touch Weekly.

Перри и женщина оба утверждали, что не употребляют наркотики, однако в действительности были «ходячими аптеками», ночами обсуждали свою зависимость, битву за трезвость и личную жизнь, пишет издание. В распоряжении In Touch Weekly также есть снимки, подтверждающие, что оба были у врача, назначающего кетамин.

По мнению инсайдера, Мэттью с неназванной знакомой, возможно, «помогали» себе, направляя друг друга к своим врачам, когда их запас сильнодействующих рецептурных препаратов иссякал.

Источник издания отмечает, что отношения двух звезд могут пролить свет на причины смерти Перри, а именно на источник кетамина, от которого актер скончался.

«Если бы у федералов был смарфтон кого-то из них, в особенности ее - потому что она не стирает сообщения - они могли бы найти переписки о наркотиках вроде «Можно еще? - О, сходи к моему врачу, если нужно больше». Это явно будет выглядеть подозрительно», - считает собеседник In Touch.

Ранее сообщалось, что в фонде Мэттью Перри, который он учредил несколько лет назад, хранятся 120 млн долларов. При этом на его личном счету в банке на момент смерти было лишь 1,5 млн долларов.

В июне стало известно, что актриса и бывшая жена Чарли Шина Брук Мюллер была допрошена по делу о смерти актера. У нее дома прошли обыски, у нее изъяли компьютер и телефоны. По версии следствия, именно Мюллер принесла в дом Перри наркотики.