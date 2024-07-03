Раскрыта сумма наследства Мэттью Перри

Личный капитал звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри оказался в разы больше, чем предполагалось изначально. Об этом пишет издание Radar Online.

Оказалось, что большую часть денег артист держал в трастовом фонде. Именно по этой причине после смерти Пэрри на его личном счете нашли лишь сумму в 1,5 млн долларов (около 130 млн рублей). Однако согласно судебным документам, в фонде знаменитости, который он учредил пару лет назад, хранятся внушительные 120 млн долларов (около 10 млрд рублей).

Бенефициарами выступают мать и отец Перри, сестра Кейтлин Моррисон, а также экс-возлюбленная Рэйчел Данн, с которой у актера был короткий роман с 2003 по 2004 год.

Напомним, 54-летний Мэттью Перри утонул в джакузи 28 октября 2023 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Как выяснилось позднее, это произошло под воздействием кетамина.

Ранее стала известна личность актрисы, которая принесла наркотики Мэттью Перри.