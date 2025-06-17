Снабжавшему наркотиками актера Мэттью Перри врачу грозит до 40 лет тюрьмы

Врач Сальвадор Пласенсиа, снабжавший американского актера Мэттью Перри сильнодействующими препаратами незадолго до смерти, признал свою вину. Доктору грозит до 40 лет тюрьмы.

Согласно судебным документам, появившимся в распоряжении The New York Times, Плансенсиа регулярно снабжал звезду «Друзей» сильнодействующим анестетиком незадолго до его смерти. Он приезжал домой к Перри и вводил ему вещество. Иногда их встречи происходили на общественной парковке: Мэттью получал дозу препарата на заднем сидении автомобиля.

По данным издания, врач согласился признать вину. Ему грозит до 40 лет тюрьмы и штраф в размере 2 млн долларов.

Доктор Пласенсия станет четвертым человеком, признавшим вину по делу исполнителя роли Чендлера Бинга. Дата суда пока не назначена.

Напомним, артист был найден мертвым 28 октября 2023 году в джакузи в собственном доме. Медэкспертиза показала, что Перри скончался от передозировки наркотиками: за три дня до случившегося он получил 27 лишних доз препарата.

Ранее мы писали, что звезды «Друзей» переживают за жизнь Мэтта Леблана после смерти Мэттью Перри.