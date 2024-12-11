В деле о гибели вокалиста One Direction Лиама Пейна появились новые фигуранты

В деле о гибели вокалиста группы One Direction Лиама Пейна, разбившегося при падении с балкона в Буэнос-Айресе, появились новые фигуранты. В причастности к смерти певца следствие подозревает служащих отеля, в котором тот жил.

О новых подробностях в расследовании сообщила газета The Daily Mail. По данным издания, судья, рассматривающий дело Пейна, присвоил статус подозреваемых управляющему гостиницей Эстебану Грасси и главе службы безопасности Гильде Мартин.

Суд предложил Грасси и Мартин нанять адвокатов — с тем, чтобы следствие могло допросить их 17−19 декабря. Газета не располагает информацией о том, что конкретно может быть вменено в вину персоналу отеля — однако утверждает, что собранных полицией доказательств может быть достаточно для предъявления официальных обвинений. По данным аргентинских СМИ, речь может идти о непредумышленном убийстве — незадолго до того, как Пейн выпал с балкона, служащие перенесли исполнителя в его комнату из вестибюля, где он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и оставили там одного.

«Поскольку есть достаточные основания подозревать, что эти люди участвовали в расследуемом деянии, мы просим их дать показания», — цитирует судью Лору Брунард журнал The Rolling Stone, редакции которого удалось ознакомиться с материалами следствия.

В ноябре в правоохранительных органы Аргентины заявили, что в отношении трех мужчин, имена которых названы не были, начато расследование по подозрению в оставлении человека, приведшего к его смерти, а также в поставках ему наркотиков — тесты показали, что перед смертью певец употреблял алкоголь, запрещённые вещества и антидепрессанты. В снабжении Пейна наркотиками подозревается официант отеля Брайан Пейц, он отвергает все обвинения.

Следствие считает, что вариант с самоубийством Лиама исключен, и отмечают, что исполнитель в момент падения находился в состоянии «полу- или полной потери сознания» и не отдавал себя отчёта в том, что делает.

После смерти Пейна его бывшая девушка рассказала, что после их расставания певец неоднократно жаловался ей на жизнь и утверждал, что скоро умрёт.