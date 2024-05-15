В деле Брэда Питта и Анджелины Джоли появился бассейн за почти 100 млн рублей

В деле голливудского актера Брэда Питта и его экс-супруги Анджелины Джоли, которые судятся из-за винодельни Chateau Miraval, появился новый виток. Об этом пишет Daily Mail.

Компания по производству вина Tenute del Mondo, против которой артист подал иск из-за сомнений в ее праве претендовать на долю Джоли, подала встречный иск. Представители Tenute del Mondo сообщили, что Питт и его компания Mondo Bongo якобы использовали винодельню для траты денег на собственные проекты.

Как утверждают истцы, более миллиона долларов (более 91 млн рублей), которые были заработаны в Chateau Miraval, звезда «Бойцовского клуба» потратил на реновацию своего бассейна. Вдобавок, как заявили в Tenute del Mondo, Питт тратился на личную студию звукозаписи, линию косметики и алкогольный бренд.

В компании считают, что из-за этого было потеряно множество причитающихся ей средств.

Ранее мы писали, что возлюбленную Брэда Питта застали на прогулке с другим мужчиной.