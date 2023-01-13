В черном и без обручального кольца: Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после выхода мемуаров Гарри

На днях в Сеть попали фрагменты автобиографии принца Гарри, в которых он раскрыл еще больше интимных подробностей из своей жизни и королевской семьи. Сейчас его мемуары «Запасной» массово продаются в книжных магазинах, а монархи по-прежнему сохраняют молчание и предпочитают игнорировать происходящее.

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили первый публичный выход после публикации книги Гарри. Пара появилась на открытии новой больницы Королевского университета Ливерпуля. Во время посещения медицинского заведения Кейт выглядела крайне элегантно, правда цветовая гамма наряда немного насторожила поклонников, ведь принцесса была вся в черном. Выделялось только клетчатое пальто в темно-зеленых оттенках.

Самые внимательные пользователи Сети заметили, что на снимках, опубликованных с мероприятия, Миддлтон была без обручального кольца с сапфиром, которое обычно красуется на ее пальце. Но тревогу бить рано, ведь второе золотое украшение на безымянном пальце осталось на месте.

Как оказалось, Кейт сняла одно из колец временно из-за соображений безопасности. Так как они с Уильямом посещали больницу, Миддлтон посчитала, что будет правильным на время снять драгоценности. После выхода из детского отделения супруга принца вновь надела украшение, что можно проследить по снимкам королевской пресс-службы.

Ранее принц Гарри слил в Сеть переписку Кейт Миддлтон и Меган Маркл, из-за которой последняя «рыдала на полу».