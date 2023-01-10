«Рыдала на полу»: принц Гарри слил переписку с Кейт Миддлтон, которая довела Меган Маркл до истерики

Принц Гарри продолжает шокировать публику неожиданными признаниями и откровениями. Они с Меган Маркл уже сделали достаточно, чтобы уничтожить репутацию всех членов королевской семьи, но при этом останавливаться все равно не намерены. Имеющий когда-то очень теплые отношения с Кейт Миддлтон принц Гарри продолжает совершать по ней «удары», что буквально разбивает ей сердце. Приближенные к супруге принца Уильяма признавались, что она крайне тяжело переживает все происходящее с братом мужа.

Недавно принц Гарри решил еще больше унизить Кейт. Он слил в Сеть переписку Миддлтон с Маркл, в которой они обсуждали наряд принцессы Шарлотты на их свадьбу в 2018 году. Герцог Сассекский рассказал, что весь произошедший инцидент заставил Меган «рыдать на полу».

В своих мемуарах он поделился, что в большей степени в скандале с «оскорбительным» нарядом была виновата именно Кейт. Она заявила, что платье ее дочери Шарлотты для мероприятия слишком большое и длинное, и его необходимо перешить. Однако из-за хаоса вокруг свадьбы и отца Меган Маркл не сразу ответила на сообщения Миддлтон, что ее и возмутило. По словам Гарри, его невеста просто не имела возможности сразу вступить в переписку с Кейт, и она ни в чем не виновата. Однако супруга принца Уильяма была настолько оскорблена, что и не скрывала своего недовольства.

Когда Меган все же ответила будущей родственнице, что она может отнести платье Шарлотты к портному в Кенсингтонском дворце, та заявила, что все наряды необходимо не просто переделать, а полностью перешить.

Кейт: «Платье Шарлотты слишком большое, слишком длинное, слишком мешковатое. Она плакала, когда примеряла его дома».

Меган: «Правильно, и я сказала вам, что портной ждет с 8 утра. Здесь. В Кенсингтонском дворце. Вы можете взять Шарлотту, чтобы ей переделали наряд, как это делают другие мамы?»

Кейт: «Нет, все платья надо перешить».

Меган: «Я не знаю, что еще сказать. Если платье не подходит, пожалуйста, отведите Шарлотту к Аджаю (портному). Он ждал весь день».

Кейт: «Хорошо».

Ранее стало известно, какая судьба ждет принца Гарри и Меган Маркл. Физиогномист заявила, что американская актриса «уничтожит» монарха.