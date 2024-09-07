В Букингемском дворце рассказали о состоянии здоровья Карла III. Об этом сообщает Газета.Ru.

Источники во дворце рассказали, что состояние здоровья короля Карла III имеет положительную динамику. За его самочувствием пристально следят.

«Здоровье должно оставаться приоритетом номер один, хотя и следует по очень позитивной траектории», — рассказал источник.

Собеседник добавил, что Карл с самого первого дня, после того, как ему поставили диагноз, старался максимально плодотворно осуществлять свои обязанности.

Напомним, в феврале 2024 года британские власти рассказали, что у короля обнаружили рак. Злокачественную опухоль удалось выявить во время лечения аденомы простаты.

Ранее мы писали о том, что королева Камилла рассказала о состоянии больного раком Карла III. По словам супруги монарха, он чувствует себя хорошо.