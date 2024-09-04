Похудел и постарел: королева Камилла рассказала о состоянии больного раком Карла III

Королева Камилла рассказала о самочувствии больного раком короля Карла III. В настоящее время 75-летний монарх проходит терапию, но продолжает исполнять свои королевские обязанности.

«Он чувствует себя очень хорошо», - приводит газета The Times слова Камиллы на открытии онкологического центра в городе Бат.

В феврале 2024 года в Букингемском дворце объявили о болезни Карла III. Ранее король проходил лечение от доброкачественного образования простаты, однако позже у него выявили рак. При этом неизвестно, какой орган затронула злокачественная опухоль. Медики посоветовали монарху отказаться от участия в публичных мероприятиях, однако уже в апреле он вернулся к своим обязанностям.

При этом источники Daily Beast сообщили, что Камилла выступает против публичной деятельности короля, так как многочисленные поездки могут навредить процессу лечения. В частности, за год монарх сильно постарел, похудели и выглядит слабым.

Ранее стало известно, что королева Камилла не хотела, чтобы Карл III публично сообщал о раке, однако монарх настоял на том, чтобы придать огласке этот факт. Король посчитал, что это шанс проявить инициативу и побудить мужчин, замечающих у себя схожие симптомы, своевременно обращаться за медицинской помощью.