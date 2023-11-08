В Бразилии преступники пытались похитить девушку и дочь футболиста Неймара

В Бразилии преступники пытались похитить девушку и новорожденную дочь футболиста Неймара. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на зарубежное издание «O Globo».

По информации источника, трое преступников ворвались в дом матери возлюбленной Неймара и связали ее. Также злоумышленники наставили оружие на супруга пострадавшей. Они забрали из дома украшения и сумки. Сумма ущерба составила 120 тысяч долларов. Кроме того, неизвестные интересовались, где находится девушка и новорожденная дочь футболиста.

Спустя время сотрудники правоохранительных органов задержали одного из грабителей. Им оказался 19-летний юноша.

Как сообщает «МАТЧ!» , возлюбленная спортсмена подтвердила факт нападения на родителей. Также она заявила, что находится в безопасности.

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