На Роналду подают в суд за то, что он потрогал свои гениталии во время матча

38-летний бразилец Криштиану Роналду вот уже второй год играет за клуб «Аль-Наср». Его зарплата в элитном саудовском клубе составляет около 200 000 000 евро в год – это абсолютный рекорд за всю историю футбола.

И вот сейчас прославленный форвард может ее лишиться, - сообщает Фонтанка. Во время очередного матча с клубом «Аль-Хилаль» бразилец не только не оправдал ожиданий болельщиков и не показал яркой результативной игры, но и получил желтую карточку, а его команда проиграла 0:2.

Это так разъярило обычно сдержанных на проявление эмоций саудовских болельщиков, что они начали выкрикивать имя аргентинского форварда Лионеля Месси – главного пожизненного соперника Роналду за право считаться лучим футболистом планеты.

Роналду в свою очередь вышел из себя. И, покидая поле, дважды потрогал свои гениталии через футбольные трусы. Жест, который на видео может показаться случайным, в Саудовской Аравии восприняли как демонстративное публичное оскорбление верующих.

Известный арабский юрист Нуф бин Ахмед уже заявил, что намерен подать иск на бразильца, он собирается настаивать на немедленной депортации Роналду из страны.