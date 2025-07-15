В браке Кейт Миддлтон и принца Уильяма наметился раскол из-за Гарри

В истории с примирением принца Гарри с остальными членами королевской семьи появились новые детали. На этот раз речь идет о попытках Кейт Миддлтон завершить конфликт Сассекского герцога с королем Карлом III. Ее желание грозит расколом в ее браке с Уильямом. Об этом пишет Экспресс газета.

Семья британских монархов оказалась разбита на два лагеря. С одной стороны, обиженный на брата принц Уильям и его мачеха, Камилла, с другой — сам король, который в последнее время предпринимает попытки наладить отношения со сбежавшим в США младшим сыном, и супруга герцога Уэльского Кейт, всегда выступающая в роли миротворца между братьями.

Принц Уильям настроен категорически против примирения с блудным братом из-за его резких высказываний в адрес двора. Жена Карла III, в свою очередь, солидарна с ним. Королева считает, что поступки Гарри бросают тень на всю семью и могут стать причиной ухудшения здоровья и без того больного Чарльза.

Таким образом, Кейт оказывается в затруднительном положении: продолжить помогать борющемуся с раком тестю помириться с Гарри или сохранить свой брак.

Как сообщают источники, близкие к королевской семье, Кейт и Уильям всегда придерживаются одной точки зрения, однако Гарри являлся настоящим яблоком раздора. В мае герцогиня даже выразила желания встретиться со своим деверем, но будущий король высказался резко против намерений супруги.

«Уильяму начало казаться, что Кейт не устанавливает четких границ, и это вызвало напряжение. Она поняла, что не стоит подвергать свой брак испытанию, пытаясь исправить то, что от нее не зависит», — заявил инсайдер.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри и Меган Маркл остались разочарованы тем, что фото с тайных переговоров о примирении с семьей попали в прессу.