«Не самое удачное начало»: принц Гарри и Меган Маркл разочарованы тайными переговорами о примирении с семьей

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл остались разочарованы после того, как встреча между их главой отдела по связям с общественностью и помощником короля была заснята на камеру. Об этом пишет Daily Mail.

Напомним, что представитель герцогов Сассекских Мередит Мейнс и секретарь Карла III по коммуникациям Тобина Андреа на прошлой неделе встретились в Лондоне. В частном клубе королевской семьи они провели «тайный саммит» о примирении между 40-летним принцем Гарри и его больным раком отцом.

Cам король Великобритании поддержал проведение исторической встречи. Близкий к монарху источник назвал это «важным моментом», который может улучшить отношения Чарльза с его младшим сыном.

Однако переговоры в итоге оказались не такими уж и «тайными». Фотографии этой встречи стали доступны для общественности после публикации в одном популярном британском издании. При этом, сообщатся, что Гарри и Меган не передавали СМИ никаких деталей саммита.

Супруги признались, что появление подробностей на первых полосах газет было не самым удачным началом нового периода мира между принцем Гарри с остальными членами королевской семьи.

Ранее мы писали о том, что Елизавета II накануне смерти почувствовала себя преданной принцем Гарри.