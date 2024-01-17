В Америке нашелся двойник Филиппа Киркорова, который занимается каверами

Двойник Филиппа Киркорова из США решил записать кавер на песню артиста, об этом сообщает Газета.Ru.

Пользователи Тиктока случайно обнаружили музыканта, похожего на Филиппа Киркорова. Им оказался СJ Hedgepeth, который записывает каверы на популярные песни. В комментариях под роликами мужчины поклонники из России тут же начали просить его записать кавер на одну из песен Киркорова.

СJ Hedgepeth рассказал, что пока не знает, какую композицию он собирается перепеть. Музыкант объяснил, что ему трудно найти песню, которая бы звучала хорошо в его стиле. На кадрах он слушает песни «Зайка моя» и «Марина» в исполнении Киркорова.

Некоторые пользователи предложили исполнителю придумать новый жанр, в котором он будет петь песни и назвать его «Кир-core».

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров перевел белгородскому фонду помощи детям 5 миллионов рублей. Это произошло после участия певца в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.