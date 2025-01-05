«Узнать, что такое доброта»: отец Меган Маркл принял важное решение

Отец Меган Маркл заявил о готовности к переменам. 80-летний Томас Маркл хочет переехать из страны в 2025 году.

В последние годы здоровье отца герцогини Сассекской дало сбой: мужчина перенес два сердечных приступа и инсульт. По-видимому, проблемы подтолкнули Томаса на перемены.

«Я на самом деле готов к переменам. Я словно застрял в рутине, я готов встретить новых людей и наконец узнать, что такое доброта», — приводит его слова Daily Mail.

Маркл не пояснил, куда именно направляется. Предположительно, речь идет о странах Юго-Восточной Азии.

В последние годы Томас живет в Калифорнии. Помимо этого, у отца жены принца Гарри есть недвижимость в Мексике.

Отметим, что именно отец преимущественно занимался воспитанием Меган в то время, как ее мама строила карьеру.

Недавно Меган Маркл впервые за долгое время решила вернуться в социальные сети. Герцогиня Сассекская опубликовала видео после теракта в Новом Орлеане, чем вызвала гнев граждан США.