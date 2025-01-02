Меган Маркл вернулась в соцсети после теракта в США и вызвала гнев американцев

Меган Маркл впервые за долгое время решила вернуться в социальные сети. Однако выбрала для этого неподходящий момент. Она опубликовала видео после теракта в Новом Орлеане, чем вызвала гнев граждан США.

Последние несколько лет жена принца Гарри предпочитала не появляться в Сети. Сначала вести странички супругам запрещал королевский протокол. А затем, когда они отказались от своих обязанностей, желание возвращаться в Интернет пропало из-за хейтеров. Маркл делилась, что соцсети вредят ее психологическому здоровью.

Впрочем, 2025 год Меган решила начать именно с новой записи в блоге. Она опубликовала видео, в котором написала на песке «2025». Предположительно, таким образом она поздравила поклонников с Новым годом. Однако ролик пользователи не оценили. Более того, американцы возмутились, что знаменитость выложила его после теракта в стране.

«Меган, у которой этот аккаунт открыт с июня 2022 года, решает сделать первый пост 1 января 2025 года. В тот же день, когда в Новом Орлеане произошел теракт. 15 погибших и еще больше раненых. ФБР говорит, что есть и другие замешанные!» - причитают в Сети.

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