Уже похожа на скелет: Шэрон Осборн может умереть из-за приема «Оземпика»

72-летняя телеведущая Шэрон Осборн стала совсем плоха из-за бесконтрольного приема «Оземпика». Источник портала RadarOnline сообщил, что звезда «близка к смерти».

Осборн не скрывала, что повелась на препарат и стала им пользоваться ради похудения. Однако это сыграло с ней злую шутку. Сначала женщина была полностью довольна результатом, ведь она смогла сбросить за короткий срок несколько килограммов. Но затем она столкнулась с проблемой — вес продолжал уходить, и это оказалось невозможно остановить.

«Она близка к смерти, так как продолжает терять вес. Это просто нездорово. Бедная женщина выглядит так, будто падает. Она похожа на ходячий скелет», - рассказал источник.

Отмечается, что Осборн разрушила метаболизм. Ее вес продолжает снижаться, и она не может набрать килограммы. Тем не менее, телеведущая старается не паниковать, так как считает, что подобное может происходить еще из-за старости.

К слову, Шэрон уже пыталась раньше бросить «Оземпик», когда заметила проблемы со здоровьем. Но спустя время вновь вернулась к препарату, когда начала поправляться.

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