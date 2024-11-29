Раскрыта правда о многолетней зависимости Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс смогла избавиться от зависимостей. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

В 2021 году исполнительница вырвалась из-под многолетней опеки отца, однако, как оказалось, ее жизнь не сразу стала легче. Последствия многолетней зависимости и подорванного психического здоровья тянулись до недавнего времени.

В настоящий момент, как рассказал информатор, артистка наконец покончила с зависимостями, отказалась от токсичных отношений с мужчинами и строит большие планы — например, получить статус миллиардерши. Источник добавил, что восстанавливаться звезда будет еще очень долго, однако у нее есть сильное желание продолжать менять свою жизнь.

«Она трезва. Время от времени выпивает бокал вина, но с этим у нее нет проблем. С ней люди, которые следят за тем, чтобы она не сбивалась с намеченного пути», — поделился собеседник издания, подчеркнув, что певица регулярно посещает психотерапевта, исправно принимает лекарства, а также наняла медицинского работника и шеф-повара.

Ранее мы писали, что жена бойфренда Бритни Спирс пришла в особняк певицы, чтобы вернуть мужа.