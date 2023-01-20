«Уже несколько дней не видели ее»: Меган Маркл бросила принца Гарри и пропала

10 января 2023 года стало красным днем календаря для британцев, так как именно тогда вышли в свет скандальные мемуары принца Гарри «Запасной». В автобиографии герцог раскрыл много интимных подробностей своей жизни. Там оказались и обвинения в адрес королевской семьи, и рассказ о обмороженных гениталиях и даже признание в убийстве. Последнее втянуло Гарри в крупный дипломатический скандал, из которого он пока не может выбраться.

Родственники после всех унижений не желают ему помогать спасаться из ямы, которую он сам для себя вырыл. И вся надежда принца была на верную спутницу, идейную вдохновительницу всего этого – Меган Маркл. Вот только разрушив жизнь супруга, американская актриса неожиданно исчезла.

Тревогу сначала забили фанаты, а затем и светские особы. Всегда сопровождающая везде Гарри Меган будто испарилась. О ней уже несколько дней ничего не слышно, и это сильно всех настораживает. Тем более, что перед выходом документального сериала и мемуаров много разговаривали о разводе супругов. Скандалы затмили все слухи о разладе в паре, однако, возможно, теперь Маркл окончательно ушла от Гарри, бросив его на произвол судьбы. По-другому пользовали Сети не могут оправдать ее неожиданную пропажу.

Светская обозревательница Сара Вайн тоже забеспокоилась исчезновением актрисы. Она считает, что это не характерно для Меган, которая обычно предпочитала не отходить от мужа ни на шаг.

«Где была Меган? Я не имею в виду с точки зрения книги — в конце концов, ее отпечатки пальцев повсюду. Я имею в виду физически, где она? Мы уже несколько дней не видели ее. Что, действительно, очень нехарактерно. Обычно она никогда не покидает Гарри. Обычно она практически хирургически пришита к нему, свисая с него, как дополнительный придаток», - поразмышляла журналистка в авторской колонке в Mail on Sunday.

К слову, проблемы, возникшие в жизни Гарри, по всей видимости, радуют членов королевской семьи. На фоне разгоревшегося ирано-британского скандала из-за мемуаров герцога Кейт Миддлтон вышла в свет, сияя от счастья.