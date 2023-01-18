Кейт Миддлтон сияет от счастья, пока принца Гарри грозятся убить из-за британско-иранского скандала

С выхода мемуаров принца Гарри «Запасной» прошло уже несколько дней. Но в них он раскрыл столько шокирующих подробностей собственной жизни, что они обсуждаются до сих пор. И если обмороженный во время экспедиции член герцога никого особо не волнует, то его откровения о 25 убитых боевиков Талибана поспособствовали возгоранию дипломатического скандала между Великобританией и Ираном.

После публикации книги Гарри Министерство иностранных дел Ирана написало на официальной странице в Сети, что британец похвастался убийством невинных людей и даже не сожалеет о содеянном. Политики двух стран теперь считают, что принц своими высказываниями сделал себя врагом обеих сторон. А полковник Ричард Кемп, бывший британский военный командующий в Афганистане, сказал, что герцог сыграл на руку Тегерану.

В Сети также обсуждают то, что мемуарами Гарри оправдали казнь 61-летнего Алиреза Акбари - экс-заместителя министра обороны Ирана, который получил гражданство Великобритании. Три года назад спецслужбы заманили его обратно в Иран и обвинили в шпионаже. После возмущений Британии власти Ирана припомнили высказывания герцога и то, что он, чувствуя безнаказанность, управлял жизнями людей, как «шахматными фигурами».

Теперь принца не просто осуждают, некоторые пользователи даже требуют его смерти. И на фоне всех этих происходящих событий в свет вышла Кейт Миддлтон, которая так сияла от счастья на публике, как никогда. Поклонники королевской семьи подметили, что давно не видели принцессу в таком хорошем расположении духа.

Супруга принца Уильяма посетила детский сад Foxcubs в Лутоне и пообщалась с детьми, персоналом и родителями. Кейт обсудила с ними важность развития с ранний лет. При этом в этот раз Миддлтон выбрала довольно яркие цвета для наряда. На ней было оранжевое трикотажное платье и светлое твидовое пальто.

Своим поведением и настроением принцесса показала, что поддерживать принца Гарри никто не собирается после того, что он сделал. Королевская семья не встанет на его сторону, и ему придется справляться своими силами с этим дипломатическим скандалом.

Ранее появилась информация, что «тайный» сын Карла III и Камиллы готов побороться с Уильямом за место на престоле.