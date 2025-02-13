«Уже не в том возрасте»: Мэрайю Кэри под руки вывели со сцены

Поклонники беспокоятся за здоровье певицы Мэрайи Кэри после последнего концерта. 55-летнюю исполнительницу под руки вывели со сцены. Женщина была в обуви на высоких каблуках и еле передвигалась. Об этом сообщает Page Six.

Фанаты привыкли видеть артистку энергичной и веселой, но в этот раз она медленно передвигалась по сцене. Некоторые зрители даже решили, что женщина чем-то больна и чувствует дискомфорт или даже боль.

Позже в соцсетях появились кадры, на которых Кэри выводили со сцены под руки. Она спускалась по лестнице с улыбкой на лице, но ее руку держал сотрудник охраны. Звезда делала маленькие шаги.

«Она двигается так, как будто испытывает сильную боль. Я беспокоюсь за нее!», «Она передвигается по сцене так, как будто ей лет 105, не меньше», «Уже не в том возрасте», – писали в комментариях.

Один из пользователей Сети обратил внимание на обувь знаменитости и порекомендовал ей выбирать балетки.

Мэрайя не стала комментировать выступление и говорить о состоянии своего здоровья. Но недавно звезда завершила серию новогодних концертов со своим хитом, и выглядела намного лучше.

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