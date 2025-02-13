Страдающая от рака модель Бьянка Балти блеснула платьями на фестивале в Италии

Итальянская супермодель Бьянка Балти, которая в последние два года упорно борется с раком, блеснула на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Фотографии с мероприятия публикует The Daily Mail.

40-летняя звезда, у которой в прошлом году диагностировали злокачественные образования в яичниках, вышла на сцену театра Аристон четырежды — и каждый раз она меняла наряды.

Сперва она появилась в серебристом платье с американской проймой, отделкой из бисера и вырезом в виде замочной скважины. Затем она примерила блестящее черное платье с пайетками и смелым глубоким вырезом. После Балти предстала в открытом небесно-голубом платье от Valentino со сверкающими серебряными бретелями и юбкой, украшенной перьями.

И, наконец, завершила свой образ она прозрачным платьем телесного цвета с бретелью через шею, полностью покрытым сверкающими блестками.

«Бьянка, судя по всему, пребывала в хорошем расположении духа: она широко улыбалась и смеялась вместе со своими коллегами», — указывает The Daily Mail.

Супермодель лишь недавно закончила курс химиотерапии — последняя процедура состоялась у нее 27 января.

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