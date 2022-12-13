Уже не красотка: постаревшая Джоли на новых фото папарацци напугала фанатов

Поклонники одной из самых сексуальных актрис Голливуда Анджелины Джоли забили тревогу. На днях в Сети появились новые снимки 47-летней знаменитости. Многие с трудом узнали звезду и отметили, как она резко постарела.

Артистка попала в объектив папарацци во время шопинга со своей 17-летней дочерью Захарой. Джоли вышла на прогулку в черном пальто и широких брюках. На ней были солнцезащитные очки люксового бренда. Фото можно посмотреть на сайте Daily Mail.

Пользователи Сети оставили под снимками множество комментариев. Они отметили, что Анджелину сейчас трудно узнать. От былой красоты не осталось и следа.

«Все еще думаете, что она самый привлекательный и красивый человек в мире? Нет», «Внешний вид под названием «всегда готова к похоронам», «Где былая красота? Постарела за последнее время», «Что она сделала со своим лицом?» — высказывались они.

Поклонники обсуждают, что же могло произойти с внешним видом голливудской красотки. Возможно, актриса подурнела из-за бесконечных разбирательств с бывшим мужем Брэдом Питтом.

А некоторые считают, что звезде пора заняться здоровьем и сходить к пластическому хирургу, как делают ее коллеги. Фанаты часто ставят в пример другую бывшую избранницу Питта, Дженнифер Энистон, которая в свои 53 года выглядит просто великолепно.

Ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли возобновила походы на свидания, но со специальным условием для мужчин.