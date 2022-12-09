Анджелина Джоли возобновила походы на свидания, но со специальным условием для мужчин

Близкий к актрисе Анджелине Джоли источник сообщил, что она возобновила походы на свидания. Потенциальным избранникам знаменитость приготовила особый документ, без подписи на котором встречи не будет.

Речь идет про соглашение о неразглашении.

По словам источника, Джоли тщательно подходит к выбору партнера. Так, она встречается только с теми, кого знает через общих друзей. Варианты из приложений для знакомств ей категорически не подходят.

Для встреч актриса выбирает дневное время, бронирует отели на чужое имя и никогда не остается в гостиницах на ночь.

Джоли и ее муж Брэд Питт расстались в 2016 году. В семье росли шестеро детей, трое из которых – приемные. В ноябре сообщалось, что разборки родителей довели их дочь до истощения.