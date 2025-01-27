«Ужасный парик»: фанаты высмеяли Брэдли Купера за прическу на матче с дочерью

Актер Брэдли Купер посетил футбольный матч вместе с дочерью Леей, которую ему родила модель Ирина Шейк. Пользователи Сети высмеяли прическу звезды после публикации фотографий на зарубежном портале Daily Mail.

Артист является большим поклонником футбола. На матчи он зовет не только друзей и коллег, но и нынешнюю возлюбленную Джиджи Хадид, а также свою дочь от Ирины Шейк. На днях мужчина вместе с наследницей побывали на матче в Филадельфии. Лея была в зеленом бомбере с белыми рукавами, в черных брюках и луноходах. Ярким акцентом в ее образе стал шарф красного цвета. Звездный отец был в черном худи, куртке, серых брюках, ботинках и в зеленой шапке.

Брэдли посадил дочь на плечи и выглядел счастливым. Но пользователи Сети обратили внимание на его прическу, которую назвали странной. По мнению некоторых поклонников, актер примерил парик.

«Ужасный парик. Зачем? Даже близко не подходит по цвету к его бороде», «Что у него на голове?», «Думаю, несколько лет назад ему сделали пересадку волос», «Он носит парик», «Он одолжил парик у отца Джиджи», — писали в комментариях.

Напомним, что модель родила актеру дочь в 2017 году. Когда девочке было всего два года, родители расстались. Им удалось решить все вопросы без скандалов, они проводят много времени с Леей и уделяют ей максимум внимания. На данный момент о личной жизни Шейк ничего не известно, а вот Купер встречается с моделью Джиджи Хадид.

Ранее мы писали о том, что актер посетил футбольный матч вместе с новой возлюбленной.