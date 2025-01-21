Брэдли Купер впервые за долгое время появился на публике с Джиджи Хадид

Американский актер Брэдли Купер впервые за долгое время появился на публике со своей возлюбленной Джиджи Хадид. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее фото.

50-летнего Купера и 29-летнюю Хадид засняли на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии. Артист и манекенщица посетили матч, на котором футбольный клуб «Филадельфия Иглз» играл против команды «Лос-Анджелес Рэмс». Один из посетителей заснял знаменитостей и выложил видео в TikTok.

Влюбленные были одеты в темно-синие бомберы. Хадид дополнила свой образ солнцезащитными очками, шарфом и повязкой на голову.

Впервые слухи о романе Джиджи Хадид и Брэдли Купера появились осенью 2023 года. Тогда журналисты сфотографировали пару во время свидания в Нью-Йорке. Сами влюбленные пока не рассказывали о том, как они начали встречаться, но по некоторым данным, инициатором знакомства стала Джиджи. Модель давно восхищалась актерским талантом Купера, вследствие чего захотела узнать его поближе. В мае 2024-го в Сети распространилась информация о возможной помолвке пары.

Тем не менее на днях стало известно, что Джиджи Хадид и Брэдли Купер не планируют в ближайшее время свадьбу.