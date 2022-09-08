Конец эпохи: королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет

Трагическая новость пришла из Букингемского дворца. В возрасте 96 лет скончалась бабушка принца Уильяма и принца Гарри. В 2022 году королева Елизавета II отметила 70-летие своего правления и собиралась и дальше оставаться на престоле, однако судьба распорядилась иначе. В начале сентября стала появляться информация, что королева Великобритании чувствует себя настолько неважно, что ей потребовалась круглосуточная помощь квалифицированных врачей. Поклонники до последнего верили, что все обойдется, однако чуда не произошло.

8 сентября стало известно, что 96-летняя Елизавета II умерла. К слову, ранее в Шотландию, где монаршая особа провела свои последние дни, прибыли члены королевской семьи практически в полном составе. Так, в шотландский замок Балморал поспешили приехать четверо детей Елизаветы II и ее внук — принц Уильям.

В честь печальных событий традиционная смена караула у Букингемского дворца была отменена. Поклонники королевской семьи собрались на площади перед дворцом, чтобы почтить память монаршей особы.