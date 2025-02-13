«Ужас и кошмар»: стилист Рогов высказался о скандальном наряде жены Канье Уэста

Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори вновь эпатировали публику. Несмотря на отсутствие приглашения, пара появилась на красной дорожке церемонии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. Рэпер был одет во все черное, а Бьянка изначально появилась в длинной шубе. Однако вскоре она сбросила мех, представ перед фотографами в полностью прозрачном мини-платье, которое не скрывало её наготы. Выходка девушки вызвала массу негодования в Сети, ее поступок раскритиковал и стилист Александр Рогов.

Российский стилист выразил недовольство эпатажным образом Бьянки. Он отметил, что организаторы мероприятия не оценили эту выходку и попросили Канье с супругой покинуть премию.

«Я могу понять наших зрителей, которые писали, что это ужас и кошмар. Это правда ужас и кошмар. Ходить голенькой не совсем правильно», — пояснил дизайнер шоу «Мятые новости».

По словам Рогова, выходка звездной пары имеет смысл, если в ней был какой-то посыл. Собеседник стилиста, Гоша Карцев, отметил, что Цензори своим образом перещеголяла по эпатажности даже Рианну и Леди Гагу.

Напомним, после скандального появления на церемонии вручения премии «Грэмми» Бьянка Цензори стала настоящим идолом для огромного числа женщин. Многие из них захотели такую же фигуру, как у жены артиста.