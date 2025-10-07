«Бойфренд на полставки»: почему 79-летняя Шер бросила молодого возлюбленного

Певица Шер рассталась со своим возлюбленным, 39-летним рэпером и продюсером Александром Эдвардсом. 79-летняя исполнительница устала от разгульного образа жизни молодого бойфренда. Об этом сообщает зарубежный портал RadarOnline.

По информации источников, близких к певице, Шер надоели вечеринки Эдвардса. Ей хочется больше спокойствия, в то время как Александр, по словам инсайдеров, вел себя как «бойфренд на полставки».

Еще одной причиной разрыва стали серьезные проблемы с младшим сыном Шер, 49-летним Элайджей Блю Оллманом, который недавно попал в больницу. Все внимание певицы сейчас сосредоточено на нем. У Шер не хватает времени и сил посещать тусовки с молодым партнером.

Родственники звезды никогда не одобряли ее союз с рэпером, а новость о расставании восприняли с облегчением. Напомним, что пара была вместе с 2022 года. Периодически они расставались, но потом мирились. Звезда говорила, что «любовь не знает математики», отвечая на вопрос о разнице в возрасте.

Ранее мы писали о том, что певица Мадонна отметила день рождения без молодого бойфренда.