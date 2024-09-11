Утверждает, что музыкант изнасиловал его: рэпера P. Diddy обязали выплатить 100 млн долларов заключенному

Суд в США встал на строну заключенного, который утверждает, что его изнасиловал рэпер P. Diddy. Инстанция обязала артиста выплатить пострадавшему мужчине 100 млн долларов, передает The Guardian.

Дело было еще в 1997 году, когда простой американец подрабатывал барменом в Детройте. Рэпер пригласил мужчину на одну из своих вечеринок, в ходе которой случилось страшное.

Выпив из стакана, который ему подал P. Diddy, бармен потерял сознание, а когда очнулся, узнал, что был изнасилован. На это ему намекнул сам артист, показав, что сделал со спящим мужчиной то же самое, что и с женщиной до этого.

Сейчас американец, которому присудили 100 млн долларов, находится в колонии. Он отбывает наказание за преступное сексуальное поведение и похищение людей.

Ранее продюсер Харви Вайнштейн перенес экстренную операцию на сердце. Он отбывает срок за домогательства.