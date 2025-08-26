Устроившему драку с полицейскими рэперу Lil Nas X может грозить пять лет тюрьмы

Американский рэпер Lil Nas X, который устроил драку с полицейскими во время прогулки в нижнем белье в пригороде Лос-Анджелеса, может отправиться за решетку на 5 лет за нападение на правоохранителей. Об этом сообщает Page Six.

Стало известно, что музыканту предъявили обвинения по четырем статьям, включая нанесение побоев полицейским и сопротивление представителю власти. По некоторым данным, Lil Nas X, настоящее имя — Монтеро Ламар Хилл, ранил по меньшей мере троих.

«Сегодня против Монтеро Хилла, также известного как рэпер Lil Nas X, были выдвинуты обвинения в совершении уголовного преступления за предполагаемое нападение на полицейских. В случае признания подсудимого виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы», — говорится в пресс-релизе прокуратуры округа Лос-Анджелес.

Также ему назначили залог в размере 75 000 долларов. Автор хита «Old Town Road» должен снова предстать перед судом 15 сентября.

Напомним, что рэпер устроил драку с полицейскими на прошлой неделе. Правоохранители пытались задержать музыканта после того, как несколько очевидцев сообщили о человеке, разгуливающем по проезжей части в нижнем белье.

