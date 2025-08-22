Рэпер Lil Nas X устроил драку с полицейскими во время прогулки в нижнем белье. Об этом сообщает TMZ.

Очевидцы засняли американского рэпера Lil Nas X, прогуливающегося по проезжей части в 4 часа ночи. Исполнитель был одет только в белье и белые ковбойские сапоги.

Мимо проезжающим машинам рэпер говорил, что он идет на вечеринку. В итоге несколько местных жителей сообщили о странном поведении музыканта в полицию. Однако прибывшим на место правоохранителям рэпер сдаваться не стал — он бросился на них и устроил драку.

После того, как на Lil Nas X надели наручники, его передали медикам — полицейские заподозрили у него передозировку запрещенными веществами* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). На данный момент он все еще находится в больнице.

