Устроившая драку в отеле певица Бритни Спирс может вновь попасть под опеку

Певица Бритни Спирс рискует вновь попасть под опеку после драки в отеле. Близкие считают, что это может быть необходимо, так как пока артистка не находится в безопасности. Об этом сообщает TMZ.

Напомним, что скандал с участием исполнительницы произошел 3 мая после того, как появились новости о ее официальном разводе с мужем. Бритни приехала в гостиницу вместе со своим бойфрендом Полом Солизом, а спустя несколько часов туда прибыла полиция. Правоохранителям рассказали, что похожая на Спирс женщина устроила беспорядки. Певица подралась с возлюбленным и повредила ногу, из-за чего пришлось вызывать медиков. Когда врачи прибыли, вокалистка выходила из отеля в полуголом виде, завернутая в одеяло.

В окружении Бритни сильно переживают за ее состояние. Друзья не исключают, что она может принимать запрещенные препараты, которые сказываются на ее поведении.

«Мне неприятно это говорить, но то, как все происходит, — это то, чего мы боялись», - заявил приятель певицы.

Близкие Спирс считают, что за ее психологические проблемы могут влиять проблемы в личной жизни. Они сходятся во мнении, что ей следовало бы оставаться под опекой.

Ранее Бритни Спирс обвинила мать после полученной травмы ноги во время драки в отеле.