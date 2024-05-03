«Моя мама была замешана»: Бритни Спирс вышла на связь с травмой ноги после ссоры с бойфрендом

Певица Бритни Спирс с травмой лодыжки после ссоры в отеле заявила, что во всем случившемся виновата мать. Она вышла на связь после инцидента, о котором писали все СМИ.

Напомним, что поздно ночью полицейские приехали в отель, где находилась Бритни со своим бойфрендом. Они громко шумели, а потом начали приставать к другим посетителям. Правоохранители приехали, но состава преступления не нашли и уехали. Очевидцы позвонили в скорую помощь и заявили, что у певицы случился нервный срыв. Позже в Сети появились фото, на которых поп-принцесса была в пижаме, прикрываясь подушкой и пледом.

Фанаты ждали объяснений, и Спирс вышла на связь. Она показала травмированную ногу – звезда подвернула лодыжку во время ссоры с любовником. Она призналась, что когда на место прибыли врачи скорой помощи, то пытались госпитализировать ее незаконным способом. При этом она убеждена, что в этом есть вина ее матери.

«Я знаю, что моя мама была замешана! Я не разговаривала с ней шесть месяцев, но она позвонила сразу после случившегося, еще до того, как появились новости! Терпеть её не могу! Меня подставили!» – заявила Бритни в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что певица Шер высказалась о романах с молодыми парнями. 77-летняя звезда заявила, что выбирает молодых, так как ее ровесников уже давно нет в живых.