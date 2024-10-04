«Устроил персональный ад»: Джастин Бибер готов рассказать о пережитом на вечеринках P.Diddy

Певец Джастин Бибер готов открыто заговорить о пережитом на вечеринках рэпера P.Diddy. Из-за того, что артист в подростковом возрасте много общался с исполнителем и посещал его скандальные тусовки, многие считают его одним из главных пострадавших. Об этом сообщает In Touch Weekly.

На данный момент никто из звезд, кто был замечен на вечеринках рэпера, не выступил с официальным заявлением. Но, как отмечает источник СМИ, почти готов это сделать Джастин Бибер. Когда певец общался с P.Diddy, ему было всего 15 лет. Инсайдер подчеркнул, что долгое время он молчал, не желая даже мысленно возвращаться в то страшное для него время, но сейчас постепенно стал открываться друзьям.

«Дидди устроил ему персональный ад. Сейчас Бибер сосредоточен на своей жене Хейли и их месячном сыне Джеке, но, если разговор о его прошлой травме может помочь другим, он, вероятно, это сделает. Он хочет разорвать порочный круг раз и навсегда», - заявил информатор портала.

На протяжении долгого времени Бибер боролся с нервными срывами, депрессией и суицидальными мыслями, вызванными, предположительно, тем, что происходило на вечеринках задержанного рэпера. Сейчас, когда прошлое Джастина обсуждают в Сети, он вновь столкнулся с проблемами с ментальным здоровьем. С этим ему помогают справиться жена Хейли, а также новорожденный ребенок.

Ранее появился предположительно первый комментарий певицы Бейонсе о вечеринках P. Diddy.