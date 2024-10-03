«Понятия не имела о тех ужасных вещах»: появился первый комментарий Бейонсе о вечеринках P. Diddy

В Сети появилась запись, на которой якобы певица Бейонсе дала первый комментарий о скандальных вечеринках P. Diddy. Голос действительно похож, но пользователи также предполагают, что его могла подделать нейросеть. Об этом сообщает Woman.ru.

На записи предположительно Бейонсе говорит о том, что «просто развлекалась» на тусовках рэпера. При этом она подчеркнула, что выступает против насилия.

«Я понятия не имела о тех ужасных вещах, что там происходили. Крайне важно отделить мое присутствие на вечеринках от любых незаконных действий», - говорится в обращении.

Отметим, что, кроме этой записи, никаких комментариев от Бейонсе пока не поступало. За последнее время она подверглась массовой травле. Сторонники теорий заговоров считают, что она знала о преступлениях P. Diddy и даже его руками устраняла конкурентов в шоу-бизнесе. Предполагается, что певица причастна к смерти Алии, погибшей при странных обстоятельствах в 2001 году.

Кроме комментариев Бейонсе, поклонники ждут, что о ситуации выскажутся Леонардо Ди Каприо и Опра Уинфри, которые принимали участие в вечеринках. Также заявление может сделать певец Джастин Бибер. Фанаты считают его одной из главных жертв P. Diddy.

Ранее стало известно, что Максим Лагашкин и Александр Робак могли посетить одну из вечеринок P. Diddy, но отказались.