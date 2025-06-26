Уставшего и понурого Хью Джекмана впервые после развода заметили в аэропорту Нью-Йорка

Известный австралийский актер Хью Джекман был замечен в аэропорту Нью-Йорка. Издание Daily Mail отмечает печальный вид «Росомахи», связав его с недавним разводом кинозвезды.

Звезда «Людей Икс» официально оформил развод с актрисой Деборрой-Ли Фернесс, с которой прожил три десятилетия, два дня назад. Причиной расставания стало увлечение актера коллегой Саттон Фостер.

Недавно папарацци засняли Джекмана в нью-йоркском аэропорту. Именитый австралиец выглядел понурым и уставшим. Для конспирации знаменитость надела черную маску. Актер старался держаться в тени. Он попытался незаметно миновать терминал, чтобы сесть в ожидающую его машину.

Как сообщалось ранее, после развода уже экс-супруга актера получила от него «солидную сумму».

«Было достигнуто соглашение, которым Деборра довольна, включая щедрую выплату супружеских алиментов. Были некоторые споры по поводу финансового соглашения, но, в конце концов, она получила то, что, по ее мнению, заслуживала. Оба выходят из брака материально обеспеченными», — приводит Daily Mail слова источника.

Ранее мы писали о том, какие разногласия были у Джекмана и Деборра-Ли Фернесс в процессе оформления развода.