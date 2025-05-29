Получит солидные алименты: Деборра-Ли Фернесс подала на развод с актером Хью Джекманом после 30 лет брака

Актриса Деборра-Ли Фернесс подала на развод с Хью Джекманом. Пара 30 лет прожила в браке и два года назад сообщила о расставании.

Деборра подала документы о разводе 23 мая. Согласно им, супруги уладили все вопросы и пришли к соглашению.

Как пишет Daily Mail, актриса получит большие алименты после развода. Теперь осталось, чтобы судья подписал решение.

Источник издания сообщил, что Деборра довольна соглашением. «Оно включает солидную выплату алиментов», - раскрыл он.

Поначалу у супругов были разногласия по финансовому соглашению, но актриса получила то, что, по ее мнению, заслужила.

Деборра, комментируя развод, призналась, что измена мужа ранила ее. Актриса обратилась к тем, кто прошел «травмирующий путь предательства».

«Это глубокая рана, которая наносит серьезный ущерб, однако я верю в высшую силу и в то, что Бог/вселенная, к чему бы вы ни относились как к своему руководству, всегда работают для нас», - высказалась знаменитость.

Ранее сообщалось, что Джекман обручился с избранницей – актрисой Саттон Фостер. Для женитьбы ему осталось оформить развод с Фернесс.