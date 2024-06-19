Установлены новые подробности смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри

В деле о смерти голливудского актера Мэттью Перри появился новый поворот. Об этом пишет издание Life&Style.

В отчете о вскрытии сказано, что причиной смерти 54-летнего артиста стало сильное воздействие кетамина. При этом подчеркивается, что произошедшее было несчастным случаем. Однако в какой-то момент занимавшиеся расследованием правоохранители обратили внимание, что на месте кончины звезды сериала «Друзья» не было найдено никаких наркотиков.

Помимо этого, специалисты установили, что количество кетамина в организме актера было недостаточным, чтобы вызвать смерть. В настоящий момент расследование продолжается в попытке установить, как именно запрещенное вещество могло попасть в организм Перри.

Напомним, Мэттью Перри скончался 29 октября 2023 года. Актера обнаружили мертвым в его особняке в Лос-Анджелесе. Незадолго перед смертью знаменитость, вернувшись домой после игры в пиклбол, отправил помощника с поручением, однако когда тот вернулся через два часа, Перри уже не подавал признаков жизни.

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