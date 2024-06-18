«Он пытается сбежать»: Бен Аффлек собирается в поездку на фоне слухов о разводе с Дженнифер Лопес

Уже больше месяца в СМИ активно обсуждают возможный развод певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека. Теперь артист подогрел распространившиеся слухи тем, что приобрел фургон для того, чтобы отправиться в поездку. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Бен Аффлек приобрел новый трейлер Airstream. Накануне папарацци заметили серебристый фургон возле дома актера в Брентвуде. Читатели Daily Mail предположили, что артист хочет отправиться в поездку вместе с детьми, чтобы отвлечься от проблем в браке с Дженнифер Лопес.

«Я надеюсь, что он сбежит со своими детьми на несколько недель от голливудской жизни и насладится с ними новыми пейзажами», «Бен явно покинул Джей Ло», «Я думаю, он уедет с детьми и своей мамой на каникулы», «Он пытается сбежать от Джей Ло и всех преследующих папарацци», — написали пользователи Сети.

Напомним, в мае в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о разводе артистов возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Сообщалось, что актер переехал из их общего особняка в арендованный дом. В начале июня выяснилось, что супруги наняли риелтора, чтобы продать свой особняк, который они приобрели в прошлом году, за 65 млн долларов.

Несмотря на слухи о разрыве, знаменитости продолжают время от времени появляться вместе на публике. Более того, 16 июня Дженнифер Лопес публично обратилась к мужу и поздравила его с Днем отца, назвав его «героем».

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес собирается уехать в отпуск на фоне слухов о разводе с Аффлеком.