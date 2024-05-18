Усилит растущий интерес Арчи к королевским корням: Меган Маркл обеспокоена за старшего сына

Герцог и герцогиня Сассекские уже долгое время проживают в США. Они отошли от дел королевской семи, которая продолжает выполнять свои обязанности в Великобритании. При этом старший сын Меган Маркл Арчи начинает испытывать все больший интерес к родственникам, проживающим на Туманном Альбионе. Это вызывает опасения у знаменитой матери.

Об опасениях герцогини Сассекской пишет The Mirror. По данным СМИ, мальчик стал задавать родителям неудобные вопросы. Так, в начале мая Арчи отпраздновал свой день рождения. Юный член королевской семьи получил подарок от дедушки Карла III. Однако Маркл пришелся этот жест не по душе.

Дело в том, что мальчику нравится обстановка королевской семьи, ее быт, поэтому мама считает, что роскошные подарки от именитого родственника только усилят его интерес к жизни в Великобритании.

Ранее власти США заявили, что фонд помощи принца Гарри и Меган Маркл нарушил закон. У организации возникли проблемы с документацией.