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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 мая 2024, 15:18
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Усилит растущий интерес Арчи к королевским корням: Меган Маркл обеспокоена за старшего сына

Меган Маркл обеспокоена растущим интересом сына Арчи к королевской семье .
Усилит растущий интерес Арчи к королевским корням: Меган Маркл обеспокоена за старшего сына

© Sunday Alamba/Associated Press/East News

Герцог и герцогиня Сассекские уже долгое время проживают в США. Они отошли от дел королевской семи, которая продолжает выполнять свои обязанности в Великобритании. При этом старший сын Меган Маркл Арчи начинает испытывать все больший интерес к родственникам, проживающим на Туманном Альбионе. Это вызывает опасения у знаменитой матери.

Об опасениях герцогини Сассекской пишет The Mirror. По данным СМИ, мальчик стал задавать родителям неудобные вопросы. Так, в начале мая Арчи отпраздновал свой день рождения. Юный член королевской семьи получил подарок от дедушки Карла III. Однако Маркл пришелся этот жест не по душе.

Дело в том, что мальчику нравится обстановка королевской семьи, ее быт, поэтому мама считает, что роскошные подарки от именитого родственника только усилят его интерес к жизни в Великобритании.

Ранее власти США заявили, что фонд помощи принца Гарри и Меган Маркл нарушил закон. У организации возникли проблемы с документацией.

Источник фото:Sunday Alamba/Associated Press/East News
Источник:The Mirror
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Меган Маркл
сын