Проблемы с документами: благотворительный фонд принца Гарри и Меган Маркл обвинили в нарушении закона

Американские власти обратили внимание на благотворительную организацию принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Их фонд вызвал недовольство чиновников из-за проблем с документацией, передает mk.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

В начале мая в благотворительную организацию принца и его жены было отправлено письмо, в котором говорится о включении в список нарушителей. Причиной тому послужило непредоставление требуемых годовых отчетов и сборов за продление.

Для фонда, по данным СМИ, это грозит запретом на привлечение и распространение благотворительных средств. Кроме того, регистрация детища принца Гарри и Меган Маркл в США может быть приостановлена.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл впервые за долгое время высказалась о детях от принца Гарри. Она назвала наследников милыми и болтливыми.