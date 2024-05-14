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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 мая 2024, 13:46
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Проблемы с документами: благотворительный фонд принца Гарри и Меган Маркл обвинили в нарушении закона

Власти США заявили, что фонд помощи принца Гарри и Меган Маркл нарушил закон.
Проблемы с документами: благотворительный фонд принца Гарри и Меган Маркл обвинили в нарушении закона

© AA/ABACA/Abaca/East News

Американские власти обратили внимание на благотворительную организацию принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Их фонд вызвал недовольство чиновников из-за проблем с документацией, передает mk.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

В начале мая в благотворительную организацию принца и его жены было отправлено письмо, в котором говорится о включении в список нарушителей. Причиной тому послужило непредоставление требуемых годовых отчетов и сборов за продление.

Для фонда, по данным СМИ, это грозит запретом на привлечение и распространение благотворительных средств. Кроме того, регистрация детища принца Гарри и Меган Маркл в США может быть приостановлена.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл впервые за долгое время высказалась о детях от принца Гарри. Она назвала наследников милыми и болтливыми.

Источник фото:AA/ABACA/Abaca/East News
Источник:mk.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Принц Гарри
Меган Маркл
благотворительность