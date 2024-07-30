«Последний человек»: друг Аффлека рассказал правду о его состоянии из-за развода с Лопес

Близкий друг Бена Аффлека рассказал, в каком состоянии находится актер после расставания с женой Дженнифер Лопес. В СМИ уже несколько месяцев говорят о разводе пары, а они хранят молчание. Но журналистам People удалось поговорить с человеком из окружения звезд.

Друг артиста Пол Кевин Смит дал понять, что Бен Аффлек не собирается «праздновать развод». Ранее в СМИ была информация о том, что актер планирует устроить вечеринку по этому поводу. На самом деле, по словам мужчины, Бену плохо, ему действительно тяжело справляться с трудностями из-за развода.

По признанию друга звезды, сейчас он старается держаться подальше от Бена, чтобы не причинять ему боль и не лезть в отношения с Дженнифер. Кроме того, он хочет обезопасить себя от того, что может случайно что-то рассказать СМИ. Теперь к его персоне есть повышенное внимание из-за того, что артисты хранят молчание.

«Я подумал: «Последний человек, от которого ему сейчас нужно что-то слышать, — это парень, который много болтает. Поэтому, когда он будет в хорошем расположении духа, он даст мне знать», – отметил мужчина.

Ранее мы писали о том, что певица Дженнифер Лопес показала повзрослевших детей-близнецов. Она старается проводить время с наследниками, пока в прессе возникают новые слухи о ее разводе с Беном Аффлеком.