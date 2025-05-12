Ущерб в 75 тыс. долларов: Меган Маркл грозит судебное преследование из-за пострадавшей от ее шоу

Меган Маркл снова оказалась в центре скандала: поклонница собирается подать на нее в суд после «катастрофических ожогов», полученных при соблюдении рекомендаций при просмотре ее шоу на Netflix. Об этом сама «жертва» заявила в беседе с Radar Online.

Выяснилось, что жительница Америки Робин Патрик серьезно пострадала при попытке приготовить соль для ванны по личному рецепту жены принца Гарри, которым та поделилась в эфире своего шоу «С любовью, Меган». Меган Маркл заявляла о чудодейственном эффекте изобретенной ею смеси, состоящей из гималайской соли, магниевой соли Эпсома и ароматических масел — лавандового и изготовленного из арники.

По словам собеседницы издания, едва погрузившись в ванну с солью, она начала испытывать зуд, а затем почувствовала боль, ее кожа покраснела и вздулась. На следующий день раздражения превратились в болезненные язвы. Более того, как отметила Робин Патрик, она до сих пор не оправилась от сильны ожогов: «После инцидента я ежедневно испытываю постоянное жжение, дискомфорт и появление новых волдырей и язв. <…> Боль ощущается так, будто она горит изнутри».

К такой ситуации мог привести сахарный диабет американки. Людям, страдающим этим заболеванием, противопоказаны ингредиенты, входящие в состав соли Меган Маркл. Пострадавшая считает, что герцогиня Сассекская была предупредить зрителей о возможной опасности для их здоровья.

Робин Патрик заявила, что готова решить этот вопрос «без судебного разбирательства», если удастся достичь финансового урегулирования. Если же ее требования не будут удовлетворены, она намерена подать иск с требованием возмещения ущерба в размере минимум 75 тыс. долларов для покрытия затрат на лечение и в качестве компенсации за причиненные страдания.

Через своего представителя Меган Маркл заявила, что Робин Патрик должна была сама знать о рисках приема веществ, в состав которых входят опасные для диабетиков ингредиенты.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл обвинили в обмане из-за нового фото с детьми от принца Гарри.