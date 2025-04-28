Меган Маркл обвинили в обмане из-за рыжих волос детей Арчи и Лилибет на фото

Меган Маркл опубликовала в соцсетях фото детей от принца Гарри и нарвалась на критику. Пользователи обсудили внешность наследников и обвинили герцогиню в обмане из-за их цвета волос. Многие решили, что она сделала их более рыжими с помощью фотошопа. Об этом пишет Page Six.

Бывшая актриса поделилась снимками пятилетнего Арчи и трехлетней Лилибет, отдыхающих в саду. Дети были сняты в таких ракурсах, что их лиц не было видно. Но на кадрах отчетливо виднелись рыжие волосы наследников.

Дети были запечатлены в саду их поместья в Монтесито (Калифорния) в окружении роз. На одном из фото сын принца Гарри показывает на камеру свежесрезанный цветок. При этом отчетливо видно, что оба ребенка имеют рыжие волосы. И это при том, что их мать имеет афроамериканские корни.

Пользователи вспомнили, что в более раннем возрасте у детей не было такой ярко-рыжей шевелюры. Они решили, что Меган специально редактирует снимки, чтобы наследники больше походили на семью по линии их отца.